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Gümüşhane'de korkunç ölüm! Yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2024
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Gümüşhane’de korkunç ölüm! Yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

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