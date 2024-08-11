11 Ağustos 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Kur'an Kursu öğrencileri çeşitli etkinliklerde buluştu

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr
Giriş: 11.08.2024 15:57
ABONE OL
Kur’an Kursu öğrencileri çeşitli etkinliklerde buluştu

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Kur'an Kursu öğrencileri ile bir araya geldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör