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Eşi tarafından öldürülen 4 çocuk annesi son yolcuğuna uğurlandı

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 15:56
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Eşi tarafından öldürülen 4 çocuk annesi son yolcuğuna uğurlandı

Arnavutköy'de boşanma aşamasındaki eşi Harun G. tarafından sokakta silahla vurularak öldürülen Serpil G'nin cenazesi toprağa verildi.

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