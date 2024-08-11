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Antalya'da bu yıl 9 alageyik dünyaya geldi

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 12:30
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Antalya’da bu yıl 9 alageyik dünyaya geldi

Antalya'da Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bu yıl 9 alageyik dünyaya geldi.

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