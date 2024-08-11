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Edirne'de 19 düzensiz göçmen yakalandı

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 12:06
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Edirne’de 19 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 19 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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