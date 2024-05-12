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Bursa'da hasta ikizleri için 10 yıldır ne televizyon izledi, ne güne gitti

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2024
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Bursa’da hasta ikizleri için 10 yıldır ne televizyon izledi, ne güne gitti

Bursa’da hasta olan ikizleri için gecesini gündüzüne katan Mine Demir, kızı ve oğlunun yürüdüğü görmesinin her şeye bedel olduğunu söyledi. Yaşadığı zor günlere rağmen dimdik ayakta duran Mine Demir, "Annelik özveri ister. her şeye rağmen 'iyi ki anne olmuşum" dedi. Oturamayan, konuşamayan ve yürüyemeyen 10 yaşındaki Elif Sümeyye Demir, Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesinde gördüğü fizik tedaviyle artık kimseye tutunmadan yürümeye başlarken, ondan 2 dakika önce doğan kardeşi Salih ise, yürüme bozukluğunun üstesinden gelip, ablasına destek oluyor.

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