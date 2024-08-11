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Balıkesir'de 22 düzensiz göçmen yakalandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 17:49
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Balıkesir’de 22 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 22 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

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