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Bilecik Jandarma'dan örnek hareket: Yorgun çiftçiye yardım ettiler

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2024
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Bilecik Jandarma’dan örnek hareket: Yorgun çiftçiye yardım ettiler

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde jandarma personeli, köyde devriye gezerken yaşlı çiftçinin yulaf biçtiğini görünce durup yardım etti. Çiftçi Seral ise yaptığı açıklamada "Jandarmamızdan, devletimizden, milletimizden Allah razı olsun." dedi. İşte detaylar...

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