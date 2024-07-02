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Son dakika | Beylikdüzü'nde korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 02.07.2024 14:13 Güncelleme: 02.07.2024 15:14
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Son dakika | Beylikdüzü’nde korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Beylikdüzü'nde bir inşaatta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, yükselen dumanlar İstanbul'un birçok noktasından görülüyor.

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