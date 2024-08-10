Zehra öğretmen için yüzük seferberliği! Hatay'da ekipler sahada! Depremde kaybettiği annesinden kalan yüzük her yerde aranıyor...
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde anne ve babasını kaybeden coğrafya öğretmeni Zehra Alın'a annesinden hatıra olarak kalan yüzüğü sahilde dolaşırken kaybetti. Sosyal medyadan yardım isteyen Zehra öğretmene binlerce destek mesajı gelirken, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de "Bakıyoruz kızım" mesajıyla desteğini verdi. Yüzük belediye ekiplerince sahilde aranıyor. İşte detaylar...
İstanbul Sancaktepe'de Şehit Emre Baysal Anadolu Lisesi'nde görev yapan coğrafya öğretmeni Zehra Alın, 6 Şubat 2023 depremlerinde annesi Cemile Alın ve babası Tuncay Alın'ı kaybetti.
'EĞER VARSA HAYATIMDAKİ TEK MUCİZEYİ ŞİMDİ KULLANMAK İSTİYORUM'
Zehra öğretmen, yüzüğün fotoğrafını paylaşarak, "Depremde kaybettiğim annemden bana kalan tek yadigarı dün Hatay Arsuz Konacık Aslan Hause civarındaki sahilde kaybettim. Bu saate kadar aradık. Belki benim için bir mucize olur diye burada paylaşıyorum. Eğer varsa hayatımdaki tek mucizeyi şimdi kullanmak istiyorum. Ne olur Allah'ım" notunu düştü.
"BAKIYORUZ KIZIM"
Zehra Alın'ın paylaşımı milyonlarca kullanıcının önüne düştü. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Zehra öğretmenin yardım çağrısına "Bakıyoruz kızım" notuyla cevap verdi. Belediye ekipleri, Arsuz Sahili'nde yüzüğün bulunması için çalışma başlattı. Çalışmada dedektör de kullanıldı.
GELEN DESTEK MESAJLARI SONRASI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Zehra öğretmenin paylaşımına binlerce kullanıcıdan da mesajlar geldi. Zehra Alın, "Her yazılanı tüylerim diken diken okuyorum. Hangi birinize ne yazıp teşekkür edeyim bilemiyorum. Yüzüğümün kaybının böyle mutlu olmama sebep olmasına şaşırıyorum. Annem daha fazla kimsesiz hissetmeme dayanamadı mı acaba diyorum. Gözyaşlarımı tutamıyorum. Yüzüğün aynısını yaptırmak isteyenler, annesinin hatırasını göndermek isteyenler, saatlerdir arama yapanlar var. Ben varlığınız karşısında ne diyeceğimi bilemiyorum. Yüzüğümü bulamasanız bile hepinize çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
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