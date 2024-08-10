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Bulduğu para dolu çantayı sahibine ulaştırdı! Yer: Çanakkale

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2024 13:17
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Bulduğu para dolu çantayı sahibine ulaştırdı! Yer: Çanakkale

Çanakkale'de bir emekli, Ezine Millet Bahçesi'nde oturduğu bank üzerinde içinde para dolu çanta buldu. Çanta ile ilçe emniyet müdürlüğüne giden vatandaş, paraları sahibine ulaştırdı.

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