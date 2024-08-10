Hakkari’de 6’ncı Cilo Festivali başladı! Trekking- yamaç paraşütü- yüzme...

Almanya'dan festivale katılan, Tim Schleer, "Türkiye'ye ilk kez geliyorum ve Antalya'da kalıyordum. Orada Hakkarili bir arkadaşla tanıştım. Bunun üzerine Sat Buzul Gölleri'ne gelmek istedim. Beni davet ettiler. Burası harika bir yer. Cennetten bir köşe gibi" dedi.Arkadaşlarıyla Şırnak'tan geldiğini anlatan İdris Gül, festival alanında yer bulabilmek için bir gün öncesinden bölgeye geldiklerini belirtirken, Mehdi Onat ise Yüksekovalı olduğunu ancak bölgeye ilk kez geldiğini söyledi. Onat, "6'ncısı düzenlenen festivale ilk kez katılıyorum. Harika bir yer ve heyecan verici. Türkiye'nin her yerinde insanlar buraya gelmeye başladı. Çok mutluyuz" diye konuştu.

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