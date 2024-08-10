İstanbul Arnavutköy’de vahşet! Eşini sokak ortasında başından vurdu! O anlar kamerada...

"ELİNDE SİLAH VARDI KİMSEYİ YAKLAŞTIRMIYORDU"

Olay yerinde yaşayan mahalle sakini Feyzullah Katmerlikaya, Birinin yere düştüğünü zannettiklerini belirterek, "Ambulans geldi ama sokağa sokmadılar. Bizde olayın vahameti ile ne olduğunu anlamak için geri döndük. Elinde silah vardı, kimseyi yaklaştırmıyordu. Polisler geldi, insanlar geldi, ambulansta geldi ama kimseyi yaklaştırmadığı için yanına gelemediler. Adam kendi teslim oldu. O sırada vatandaşlar adamı linç etmek istedi, polisler zor kurtardı adamı. Mahalleli olarak ilk kez böyle bir şey başımıza geliyor. Çok üzüldük" dedi.

"NAMLUYU BİR DAHA ÇEKİP, KAFASINA SIKTI"

Balkonda olduğunu belirten Orhan Güngör ise, "Kadına iki el ateş etti. Kadın yere düştükten sonra namluyu bir daha çekip, kafasına sıktı. Kendi kafasına da silahı dayadı ama cesaret edemediğini düşünüyorum. Kendine sıkamadı, olan bir insana, iki tane çocuğa oldu. Allah insanlara akıl fikir versin" şeklinde konuştu.