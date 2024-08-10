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İstanbul Arnavutköy'de vahşet! Eşini sokak ortasında başından vurdu! O anlar kamerada...

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2024 16:32 Güncelleme: 10.08.2024 17:16
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İstanbul Arnavutköy’de vahşet! Eşini sokak ortasında başından vurdu! O anlar kamerada...

İstanbul Arnavutköy'de bir kadın tartıştığı eşi tarafından sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü. Şahıs, olay yerinde polis tarafından olayda kullandığı silahıyla birlikte gözaltına alınırken o anlara ilişkin kamera kayıtları ortaya çıktı. Olay yerinde yaşayan mahalle sakini yaptığı açıklamada "Adam kendi teslim oldu. O sırada vatandaşlar adamı linç etmek istedi, polisler zor kurtardı adamı." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Arnavutköy'de bir kişi boşanma aşamasındaki eşini sokakta silahla vurarak öldürdü. Serpil G. (35) ile boşanma aşamasında olduğu eşi Harun G. (40) arasında Taşoluk Mahallesi Eslem Sokak'ta tartışma çıktı.

SOKAK ORTASINDA BAŞINDAN VURDU

Tartışma sırasında Harun G, eşi Serpil G'yi silahla vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TESLİM OLDU

Olay yerine gelen polis ekipleri, eşinin başında silahla beklediğini gördükleri Harun G'ye megafon aracılığıyla silahını yere bırakarak teslim olması çağrısında bulundu. Bir süre sonra silahını bırakarak yere yatan şüpheli gözaltına alındı.

EŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Serpil G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

EŞİ ÇOCUKLARA BAKMAK İSTEMEDİ

Emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheli Harun G'nin ifadesinde, eşiyle 2 senedir boşanma aşamasında olduklarını, dün çocuklarından birinin sünnet olduğunu, eşinin çocuklara bakmak istemediğini söylemesi üzerine aralarında çıkan tartışma sonucu eşini vurduğunu söylediği öğrenildi.

Harun G'nin eşini silahla vurduğu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

"ELİNDE SİLAH VARDI KİMSEYİ YAKLAŞTIRMIYORDU"

Olay yerinde yaşayan mahalle sakini Feyzullah Katmerlikaya, Birinin yere düştüğünü zannettiklerini belirterek, "Ambulans geldi ama sokağa sokmadılar. Bizde olayın vahameti ile ne olduğunu anlamak için geri döndük. Elinde silah vardı, kimseyi yaklaştırmıyordu. Polisler geldi, insanlar geldi, ambulansta geldi ama kimseyi yaklaştırmadığı için yanına gelemediler. Adam kendi teslim oldu. O sırada vatandaşlar adamı linç etmek istedi, polisler zor kurtardı adamı. Mahalleli olarak ilk kez böyle bir şey başımıza geliyor. Çok üzüldük" dedi.

"NAMLUYU BİR DAHA ÇEKİP, KAFASINA SIKTI"

Balkonda olduğunu belirten Orhan Güngör ise, "Kadına iki el ateş etti. Kadın yere düştükten sonra namluyu bir daha çekip, kafasına sıktı. Kendi kafasına da silahı dayadı ama cesaret edemediğini düşünüyorum. Kendine sıkamadı, olan bir insana, iki tane çocuğa oldu. Allah insanlara akıl fikir versin" şeklinde konuştu.

Eşini sokak ortasında başından vurduEşini sokak ortasında başından vurdu EŞİNİ SOKAK ORTASINDA BAŞINDAN VURDU

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