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Konya'da zincirleme kaza! 2 kişi hayatını kaybetti...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2024 17:11 Güncelleme: 10.08.2024 17:12
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Konya’da zincirleme kaza! 2 kişi hayatını kaybetti...

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada servis aracı yol kenarındaki ağaca çarptı. Yaşanan kazada servis sürücüsü Çoban ile 10 yaşındaki C.Ş. kaldırıldıkları Konya Şehir hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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