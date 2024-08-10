10 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Kontrolden çıktı şarampole takla attı: 3 yaralı

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2024 14:36
ABONE OL
Kontrolden çıktı şarampole takla attı: 3 yaralı

Konya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir araç yol kenarındaki şarampole devrilerek takla attı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör