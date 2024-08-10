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İstanbul Arnavutköy'de vahşet! Eşini sokak ortasında başından vurdu! O anlar kamerada...

İstanbul Arnavutköy'de vahşet! Eşini sokak ortasında başından vurdu! O anlar kamerada...

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Giriş: 10.08.2024 17:16
İstanbul Arnavutköy'de bir kadın tartıştığı eşi tarafından sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü. Şahıs, olay yerinde polis tarafından olayda kullandığı silahıyla birlikte gözaltına alınırken o anlara ilişkin kamera kayıtları ortaya çıktı. Olay yerinde yaşayan mahalle sakini yaptığı açıklamada "Adam kendi teslim oldu. O sırada vatandaşlar adamı linç etmek istedi, polisler zor kurtardı adamı." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
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