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Hatay'da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2024 11:52
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Hatay’da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Son dakika yaşam haberleri... Hatay’da çıktığı ağaçtan inemeyen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Beslenen yavru kedi ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

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