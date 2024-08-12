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Hakkari’de 6. Cilo Festivali başladı

Hakkari’de 6. Cilo Festivali başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.08.2024 09:54
Hakkari'de Yüksekova ilçesinde 3 bin 400 rakıma sahip Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri Milli Parkı'nda, bu yıl 6'ncı kez düzenlenen Cilo Festivali başladı. Etkinliklere katılanlar, bölgenin eşsiz manzarasında doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı buldu.
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Hakkari’de 6. Cilo Festivali başladı
Hakkari’de 6. Cilo Festivali başladı
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