Hakkari’de 6. Cilo Festivali başladı

Hakkari'de Yüksekova ilçesinde 3 bin 400 rakıma sahip Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri Milli Parkı'nda, bu yıl 6'ncı kez düzenlenen Cilo Festivali başladı. Etkinliklere katılanlar, bölgenin eşsiz manzarasında doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı buldu.

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