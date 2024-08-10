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Alkollü sürücü kaçmaya çalıştı cezayı yedi! Yer: Kırıkkale

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2024 06:19 Güncelleme: 10.08.2024 07:17
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Alkollü sürücü kaçmaya çalıştı cezayı yedi! Yer: Kırıkkale

Kırıkkale'de emniyet güçleri tarafından yapılan denetimler sırasında alkollü bir sürücünün kaçma girişimi dron kamerası ile görüntülendi. Yakalanan sürücüye ceza kesildi.

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