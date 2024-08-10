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Yalova'da zehir tacirlerine darbe: 5 gözaltı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2024 06:23
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Yalova’da zehir tacirlerine darbe: 5 gözaltı

Yalova'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin evlerinde yapılan incelemelerde, çeşitli uyuşturucular ele geçirilirken çok sayıda silah da bulundu.

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