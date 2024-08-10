10 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

3 yaşındaki çocuğun feci ölümü! Korkunç şekilde can verdi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2024 01:52
ABONE OL
3 yaşındaki çocuğun feci ölümü! Korkunç şekilde can verdi

Uşak'ta 3 yaşındaki Asya, ikamet ettikleri binanın en üst katından pencereden düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılan 3 yaşındaki Asya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör