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Sivas'ta ahır yangınında 4 kişi yaralandı! Hayvanlar telef oldu

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2024 15:29
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Sivas’ta ahır yangınında 4 kişi yaralandı! Hayvanlar telef oldu

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ahırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale etmeye çalışan 4 kişi yaralanırken, Kurtarılamayan hayvanlar telef oldu

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