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Sivas'ta feci kaza! Refüje çarpıp devrildi: Çok sayıda yaralı var

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.05.2024
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Sivas’ta feci kaza! Refüje çarpıp devrildi: Çok sayıda yaralı var

Sivas'ta, refüje çarpıp devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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