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İstanbul'da İETT otobüsünün çarptığı binada kontrollü yıkım

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2024 15:32 Güncelleme: 09.08.2024 16:01
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İstanbul’da İETT otobüsünün çarptığı binada kontrollü yıkım

İstanbul Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binanın yıkımına karar verildi. Ağır hasar gören 54 kişinin yaşadığı 4 katlı apartman, öğle saatlerinden sonra ekipler tarafından yıkıldı.

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