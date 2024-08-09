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Adıyaman'da inşaatta iskele faciası: 1'i ağır 3 yaralı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2024 15:17
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Adıyaman’da inşaatta iskele faciası: 1’i ağır 3 yaralı

Adıyaman'da yapımı süren bir inşaatta iskele çöktü. Feci olay sonrası 3 işçi yaralanırken, yaralılardan Cafer Özgül'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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