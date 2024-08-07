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Pendik'te İETT otobüsü iş yerine daldı! Çok sayıda yaralı var

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.08.2024 18:37 Güncelleme: 07.08.2024 18:46
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Pendik’te İETT otobüsü iş yerine daldı! Çok sayıda yaralı var

İstanbul Pendik’te dehşet dolu anlar yaşandı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü bir iş yerine girdi. Şoförün yara almadığı feci kazada araçta bulunan 6 kişi yaralanırken otobüsün çarptığı bina tahliye edildi.

İstanbul Pendik'te sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü, dükkana daldı ve ortalık savaş alanına döndü. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Orhangazi Mahallesi, Vatan Caddesi'nde meydana geldi. B.D.'nin kullandığı 34 TP 5922 plakalı İETT otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kuaför dükkanına girdi.

İstanbul-Pendik'te İETT otobüsü iş yerine girdi.İstanbul-Pendik'te İETT otobüsü iş yerine girdi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Kazada dükkanda bulunan bir kişi ile otobüste bulunan 5 kişi olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İETT aracının çarptığı bina ise tahliye edildi.

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