Pendik’te İETT otobüsü iş yerine daldı! Çok sayıda yaralı var

İstanbul-Pendik'te İETT otobüsü iş yerine girdi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Kazada dükkanda bulunan bir kişi ile otobüste bulunan 5 kişi olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İETT aracının çarptığı bina ise tahliye edildi.