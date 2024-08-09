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İlginç hırsızlık anı kameralara böyle yansıdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2024 15:51 Güncelleme: 09.08.2024 16:02
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İlginç hırsızlık anı kameralara böyle yansıdı

Silivri'de beğendiği minderleri gözüne kestiren adam balkonundan oltayla minderleri çaldı. O anlar karşı komşusu tarafından cep telefonuna an ve an kaydedildi.

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