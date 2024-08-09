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Avcılar'da otoparka silahlı saldırıda 1 kişi tutuklandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 09.08.2024 16:11 Güncelleme: 09.08.2024 16:15
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Avcılar’da otoparka silahlı saldırıda 1 kişi tutuklandı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde geçtiğimiz hafta bir otoparka silahlı saldırıda bulunduğu tespit edilen 1 kişi, gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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