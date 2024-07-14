Silivri’de korkutan yangın! Büyük paniğe neden oldu

Yol kenarına ulaşan alevler, trafikteki vatandaşları da tehdit etti. Silivri Gazitepe yolu ulaşıma kapanırken, yangından kaçmaya çalışan vatandaşların kaza yaptığı anlar kameraya yansıdı.





Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin bölgedeki evlere sirayet ulaşmaması için yoğun çaba sarf eden itfaiye ekipleri, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına müdahale etmekte yetersiz kaldı. Yangın nedeniyle bölgede bulunan ayçiçeği tarlaları, meyve bahçeleri büyük zarar gördü.