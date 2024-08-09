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Bursa'da motosiklet kazasında 1 ölü!

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2024 16:11 Güncelleme: 09.08.2024 16:13
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Bursa’da motosiklet kazasında 1 ölü!

Bursa' Karabey İlçesi'nde 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü kaza geçirdi. Tek taraflı gerçekleşen olayda sürücü hayatını kaybetti. Polis ekipleri kısa sürede kazaya intikal etti.

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