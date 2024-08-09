Tuvalet ihtiyacını gidermeye çalıştı uçurumdan yuvarlandı

Antalya'nın Kepez ilçesi Barış manço Bulvarı'nda gölgelik bir alanda alkol alanda arkadaşlarıyla birlikte alkol alan Ali Ş, biraz dinlendikten sonra tuvalet ihtiyacını gidermek için uçurum kenarına gitti ve dengesini kaybederek 30 metreden aşağıya düştü.

SESİNİ KİMSEYE DUYURAMADI

Düştüğü uçurumda uzun süre sesini duyurmaya çalışan şanssız adamı arkadaşları, arkadaşları yokluğunu farkedince aramaya başladı.

Bir süre sonra Ali Ş.'nin sesini duyanlar durumu 112'ye bildirdi. Kısa bir süre sonra olay yerine itfiaiye ve sağlık ekipleri gelirken, mahsur kalan adamın düştüğü yer tespit edildi.

Mahsur kaldığı noktadan itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Ali Ş. yapılan ilk kontrollerden sonra Hastaneye kaldırıldı. Ali Ş.'nin hayati tehliksinin bulunmadığı belirtildi.