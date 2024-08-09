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Samsun'da 1 ton etil alkol ele geçirildi

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2024 13:02
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Samsun’da 1 ton etil alkol ele geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde sahte içki ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 1 ton etil alkol geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

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