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Ankara'da kaza! Yolcu otobüsü üst geçit direğine çarptı

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2024 07:47 Güncelleme: 09.08.2024 08:07
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Ankara’da kaza! Yolcu otobüsü üst geçit direğine çarptı

Son dakika haberine göre Sabahın ilk saatlerinde Ankara-Eskişehir yolunda otobüs kazası meydana geldi. Kontrolden çıkan otobüs üst geçit direğine çarparken ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Sabahın ilk saatlerinde Ankara-Eskişehir yolunda otobüs kazası meydana geldi. Kontrolden çıkan otobüs üst geçit direğine çarparken ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...

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