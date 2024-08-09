Ankara’da katliam gibi kaza: 9 ölü! Kaza yol hipnozu mu sebep oldu? Fren izi olmaması ne anlatıyor?

Ankara Polatlı'da sabah saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Yolcu otobüsü önce bariyerlere sonra köprünün duvarına çarptı. Kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı. Peki kazaya ne sebep oldu? Fren izi olmaması ne anlatıyor? Şoför hatası var mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.

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