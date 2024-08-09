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Ankara’da katliam gibi kaza: 9 ölü! Kaza yol hipnozu mu sebep oldu? Fren izi olmaması ne anlatıyor?

Ankara’da katliam gibi kaza: 9 ölü! Kaza yol hipnozu mu sebep oldu? Fren izi olmaması ne anlatıyor?

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.08.2024 12:59
Ankara Polatlı'da sabah saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Yolcu otobüsü önce bariyerlere sonra köprünün duvarına çarptı. Kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı. Peki kazaya ne sebep oldu? Fren izi olmaması ne anlatıyor? Şoför hatası var mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.
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Kaza yol hipnozu mu sebep oldu?
Kaza yol hipnozu mu sebep oldu?
Otobüs Ağrı’dan çıkış görüntüsü
Otobüs Ağrı’dan çıkış görüntüsü
Kazanın nedeni yol hipnozu mu?
Kazanın nedeni yol hipnozu mu?
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İşte kaza öncesi otobüsün görüntüleri
İşte kaza öncesi otobüsün görüntüleri
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Fren izinin olmaması ne anlatıyor?
Fren izinin olmaması ne anlatıyor?
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Kazaya ne sebep oldu? Uzman isim A Haber’de yorumladı
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