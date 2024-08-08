Zonguldak'ta kaçak olarak işletilen madende göçük! 1 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kaçak açılan maden ocağında göçük meydana geldi. göçükle birlikte maden ocağında çalışan 1 kişi içeride kaldı. arama ve kurtarma ekipleri sıkışan işçiyi arıyor.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde saat 12.00 sıralarında, kaçak olarak işletilen kömür ocağında göçük meydana geldi.
KAÇAK KÖMÜR OCAĞINDA FACİA
Ocakta çalışanların ihbarıyla olay yerine polis, Jandarma, Sağlık, Afad ve Türkiye Taşkömürü Kurumu Tahlisiyle ekipleri geldi. Kömür ocağında çalışan Ayhan Yılmaz (54) göçükle nedeniyle kömür, toprak ve taş yığını arasında sıkıştığı düşülüyor.
KURTARMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR
Ekipler göçükte sıkışan madenceyi ulaşmak için arama kurtarma çalışması başlattırken, çalışmaları incelemek için Kilimli Kaymakamı Hüseyin Ece de bölgeye geldi
Göçük, saat 12.00 sıralarında Kilimli ilçesi Bölüm Mahallesi Mehmet Özkaya Sokak'ta bir yamaçta bulunan kaçak kömür ocağında meydana geldi. T.K.'ye ait olduğu iddia edilen kaçak ocağın tavanındaki göçük nedeniyle kömür, toprak ve taş yığını arasında sıkıştığı değerlendirilen Ayhan Yılmaz'dan (54) haber alınamadı.
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