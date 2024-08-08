Zonguldak’ta kaçak olarak işletilen madende göçük! 1 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde saat 12.00 sıralarında, kaçak olarak işletilen kömür ocağında göçük meydana geldi.

KAÇAK KÖMÜR OCAĞINDA FACİA

Ocakta çalışanların ihbarıyla olay yerine polis, Jandarma, Sağlık, Afad ve Türkiye Taşkömürü Kurumu Tahlisiyle ekipleri geldi. Kömür ocağında çalışan Ayhan Yılmaz (54) göçükle nedeniyle kömür, toprak ve taş yığını arasında sıkıştığı düşülüyor.