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Kastamonu’da bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.08.2024 16:07
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Kastamonu’da bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada

Kastamonu’da rampadan çıkamayan bisikletli, otomobilden tutunarak ilerlemeye çalıştı. Bisiklet sürücüsünün ölüme davetiye çıkardığı anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

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