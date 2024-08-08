İstanbul’da trafik tartışması silahlı çatışmaya döndü: 2 yaralı

Silahlı tartışmada 2 kişi yaralandı

Trafik kavgası bir süre sonra silahlı çatışmaya dönüştü. Caddede büyük paniğin yaşandığı olayda taraflar birbirlerine defalarca ateş açtı. Olayda iki kişi yaralanırken, kurşunlar bir iş yeri ve bir araca da isabet etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.



Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bölgede esnaflık yapan Mahsun Yılmaz, "Kamyonet ile başka bir araç trafikte tartıştı. Biri frene, öbürü de kornaya bastı. Öndeki arabayı durdurunca 'patladın mı' diye tepki gösterdi.