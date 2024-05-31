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Zonguldak'ta korkunç ölüm! Üniversiteli genç kaldığı yurtta ölü bulundu

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2024 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
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Zonguldak’ta korkunç ölüm! Üniversiteli genç kaldığı yurtta ölü bulundu

Zonguldak’ta 21 yaşındaki üniversite öğrencisi genç; kaldığı yurtta ölü bulundu. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü 1. sınıf öğrencisi olan Doğan Karadoğan’ın epilepsi hastası olduğu öğrenildi. Karadoğan'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek.

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