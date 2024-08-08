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Samsun'da alacak verecek meselesi yüzünden kan döküldü! Bıçakla saldırdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.08.2024 12:32 Güncelleme: 08.08.2024 12:40
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Samsun’da alacak verecek meselesi yüzünden kan döküldü! Bıçakla saldırdı

Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma yerini kavgaya bıraktı. çıkan olayda 1 kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri şüphelinin peşine düştü.

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