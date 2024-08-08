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92 yaşında ücretsiz yaptığı minberleri dört bir yana gönderiyor

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.08.2024 12:51 Güncelleme: 08.08.2024 12:52
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92 yaşında ücretsiz yaptığı minberleri dört bir yana gönderiyor

Sivas'ta hiçbir ücret almadan camilere minber, mihrap ile kürsü yapan ve 2022 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İyilik ödülü' alan 92 yaşındaki Ali Önder, hayat hikayesiyle dikkat çekiyor.

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