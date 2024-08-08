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Kars'ta şahin avcılarına para ceza!

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.08.2024 12:27
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Kars’ta şahin avcılarına para ceza!

Kars'ta yasadışı şahin avcılığı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı. Yakalan 2 kişiye 86 bin 242 lira para cezası yazıldı.

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