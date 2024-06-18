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Samsun'da feci kaza! 3'ü çocuk 7 yaralı var

Giriş: 18.06.2024 23:46
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Samsun’da feci kaza! 3’ü çocuk 7 yaralı var

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, hafif ticari araç aynı yönde ilerleyen otomobile çarparak devrildi. Kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

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