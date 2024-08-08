08 Ağustos 2024, Perşembe
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Alevlerle mücadele sürüyor! Aydın'da günün ilk ışıklarıyla yangına havadan müdahale başladı
Aydın Germencik'te dün öğle saatlerinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Günün aydınlanmasıyla çalışmalar hızlandı. Bölgeye çevre illerden de itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Havadan 9 uçak, ikisi gece görüşlü 9 helikopter söndürme çalışmalarını sürdürdü.