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İstanbul'da mezarlıkta sır ölüm! Mezar başında bulundu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.08.2024 00:00 Güncelleme: 08.08.2024 00:03
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İstanbul’da mezarlıkta sır ölüm! Mezar başında bulundu

İstanbul Büyükada Mezarlığı'nda bir mezar başında hareketsiz yatan şahsı görenler durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın öldüğünü belirledi. Şahsın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olaya ilişkin çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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