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Çorum'da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.08.2024 18:55
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Çorum’da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Çorum'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

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