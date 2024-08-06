Ankara Çankaya'da doğal gaz patlaması! Bir kişi hayatını kaybetti! Görgü tanığı anlattı: Doğal gazı açık unutmuş... | Ankara Valiliği'nden açıklama
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir apartmanda patlama meydana geldi. Doğal gazdan olduğu düşünülen patlamada Kemal Altuğ isimli vatandaş hayatını kaybederken görgü tanıkları patlama anını anlattı. Mahalle esnaflarından Tuncay Aydın yaptığı açıklamada "Çocuk doğal gazı açık bırakmış. Ardından dumanlar yükselmeye başladı. Sonra çocuk zaten çıkamamış oradan." ifadelerini kullandı. Öte yandan Ankara Valiliği bir kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin açıklama yaptı.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Evde inceleme yapan ekipler, Kemal Altuğ'un (37) hayatını kaybettiğini belirledi.
"KUVVETLİ BİR PATLAMA OLDU"
Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor. Mahalle sakinlerinden Tuncay Aydın, gazetecilere, iş yerinde oturduğu sırada kuvvetli bir patlama sesi duyduğunu ve çevredeki bazı evlerin camlarının kırıldığını söyledi.
"DOĞAL GAZI AÇIK UNUTMUŞ"
Esnaf Tuncay Aydın, çok kuvvetli patlama sesi duyduğunu belirterek, "Camın çerçevesini kaldırıp, atmış. Meğerse çocuk doğal gazı açık bırakmış. Ardından dumanlar yükselmeye başladı. Sonra çocuk zaten çıkamamış oradan. Bizim müşterimizdi, gelip giderdi. ODTÜ mezunu bildiğim kadarıyla çocuk. Ondan sonra itfaiye falan geldi, söndürdüler. Çok büyük bir patlamaydı" dedi.
ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Ankara Valiliği bir kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "Çankaya ilçemizde bir apartman dairesinde meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu bir vatandaşımız vefat etmiş olup; ekiplerimizce konuyla ilgili çok yönlü ve detaylı inceleme ve araştırma titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.
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