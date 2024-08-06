Ankara Çankaya’da doğal gaz patlaması! Bir kişi hayatını kaybetti! Görgü tanığı anlattı: Doğal gazı açık unutmuş... | Ankara Valiliği’nden açıklama

Patlama anına ilişkin ilk görüntü

"KUVVETLİ BİR PATLAMA OLDU"

Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor. Mahalle sakinlerinden Tuncay Aydın, gazetecilere, iş yerinde oturduğu sırada kuvvetli bir patlama sesi duyduğunu ve çevredeki bazı evlerin camlarının kırıldığını söyledi.

"DOĞAL GAZI AÇIK UNUTMUŞ"

Esnaf Tuncay Aydın, çok kuvvetli patlama sesi duyduğunu belirterek, "Camın çerçevesini kaldırıp, atmış. Meğerse çocuk doğal gazı açık bırakmış. Ardından dumanlar yükselmeye başladı. Sonra çocuk zaten çıkamamış oradan. Bizim müşterimizdi, gelip giderdi. ODTÜ mezunu bildiğim kadarıyla çocuk. Ondan sonra itfaiye falan geldi, söndürdüler. Çok büyük bir patlamaydı" dedi.