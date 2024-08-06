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Tunceli’de orman yangını! Alevlere askeri destek...

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 06.08.2024 17:32
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Tunceli’de orman yangını! Alevlere askeri destek...

Tunceli’de öğleden sonra başlayan orman yangınına müdahale edilmeye başlandı. Son derece sarp bir alanda çıkan yangına askeri birliklerin de müdahalede bulunulacağı öğrenildi.

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