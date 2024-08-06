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Salda Gölü kenarına bırakılan kızıl geyiklerin ilk kez yavruladığı görüldü

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 06.08.2024 16:42
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Salda Gölü kenarına bırakılan kızıl geyiklerin ilk kez yavruladığı görüldü

Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın düzenlenen projesiyle Salda Gölü çevresine bırakılan 23 kızıl geyikten biri, yavrusu ile görüntülendi.

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