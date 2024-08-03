03 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Hatay'da orman yangını! Alevlere havadan ve karadan müdahale

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 03.08.2024 17:32
ABONE OL
Hatay’da orman yangını! Alevlere havadan ve karadan müdahale

Hatay'da orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör