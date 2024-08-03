Başkan Erdoğan’dan şehit polis memuru Halil İbrahim Kuzkun’un ailesine başsağlığı mesajı

Şehit polis memuru Halil İbrahim Kuzkun için tören düzenlendi

NE OLMUŞTU?

Olay, 10 Temmuz tarihinde Gaziantep Polis Meslek Yüksekokulu'nda (POMEM) meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Halil İbrahim Kuzkun, Polis Meslek Yüksekokulu'nda eğitim verdiği esnada gaz tüfeğine sıkışan kapsül yüzüne çarptı. Olayda ağır yaralanan Kuzkun hastaneye kaldırıldı. Hastanede 23 gün tedavi gören Kuzkun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.