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Başkan Erdoğan'dan şehit polis memuru Halil İbrahim Kuzkun'un ailesine başsağlığı mesajı

ahaber.com.tr
Giriş: 03.08.2024 17:30 Güncelleme: 03.08.2024 17:32
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Başkan Erdoğan’dan şehit polis memuru Halil İbrahim Kuzkun’un ailesine başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Halil İbrahim Kuzkun'un ailesine başsağlığı diledi. Öte yandan Şehit polis memuru Halil İbrahim Kuzkun için tören düzenlendi. Törende şehit polis memurunun ailesi ve mesai arkadaşları göz yaşı döktü.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Gaziantep'te eğitim sırasında gaz tüfeği kapsülü yüzüne çarpan ve şehit olan polis memuru Halil İbrahim Kuzkun'un ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

Şehit polis memuru Halil İbrahim Kuzkun için tören düzenlendiŞehit polis memuru Halil İbrahim Kuzkun için tören düzenlendi

NE OLMUŞTU?
Olay, 10 Temmuz tarihinde Gaziantep Polis Meslek Yüksekokulu'nda (POMEM) meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Halil İbrahim Kuzkun, Polis Meslek Yüksekokulu'nda eğitim verdiği esnada gaz tüfeğine sıkışan kapsül yüzüne çarptı. Olayda ağır yaralanan Kuzkun hastaneye kaldırıldı. Hastanede 23 gün tedavi gören Kuzkun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit polis memuru Halil İbrahim Kuzkun için tören düzenlendiŞehit polis memuru Halil İbrahim Kuzkun için tören düzenlendi

ŞEHİT POLİS MEMURU İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ
Şehit polis memuru Halil İbrahim Kuzkun için görevli olduğu Gaziantep Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törende şehidin özgeçmişi okunduktan sonra il müftü vekili Şakir Aktaş tarafından dua okundu. Okunan duanın ardından şehidin naaşı, cenaze namazı kılınmak ve toprağa verilmek üzere Oğuzeli ilçesi kırsal Altıyurt Mahallesi'ne uğurlandı. Şehidin tabutunu mesai arkadaşı polis memurları omuzlarında taşıyarak cenaze aracına koydu.


Şehit polis memuru Halil İbrahim Kuzkun için tören düzenlendiŞehit polis memuru Halil İbrahim Kuzkun için tören düzenlendi

Törende şehidin bir yıllık eşi Seda, babası Ahmet, annesi Melek, ikizi Muhammet Kuzkun ile diğer yakınları göz yaşı döktü. Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınları ile Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı, Özel Harekat Başkan Yardımcısı Eraslan Er, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, 5.Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve kent protokolü katıldı.

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